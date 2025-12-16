© Lanazione.it - "Vado a vivere con me", Jonathan Canini stasera al teatro Dante

Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana è pronto a sbarcare al teatro Dante di Sansepolcro. Lo farà stasera alle 21 portando in scena il suo ultimo spettacolo " Vado a vivere con me ". E’ un momento d’oro quello attuale per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo "Vado a vivere con me". Erede della comicità toscana - sulla scia di Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello – l’artista approda stasera al Teatro Dante di Sansepolcro per l’ennesima tappa di un tour che sta inanellando un tutto esaurito dietro l’altro. Dalla cucina alla lavatrice, dal ferro da stiro al riscaldamento: gesti quotidiani che diventano disavventure epiche per chi li affronta per la prima volta. Lanazione.it

