Lo scorso 7 dicembre, un escursionista è rimasto intrappolato nelle sabbie mobili nel parco nazionale di Arches, nello Utah. L'intervento di salvataggio, catturato dall’alto con un drone, ha permesso di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza la persona coinvolta in questa difficile situazione.

© Lapresse.it - Utah, escursionista bloccato nelle sabbie mobili: il salvataggio ripreso dal drone

Il salvataggio, ripreso dall’alto da un drone, di un escursionista rimasto bloccato nelle sabbie mobili lo scorso 7 dicembre nel parco nazionale di Arches nello Utah (Stati Uniti). L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, stava attraversando un piccolo canyon nel secondo giorno di un trekking di 32 chilometri quando è sprofondato fino alla coscia. Incapace di liberarsi, l’escursionista ha attivato un dispositivo di emergenza satellitare e sono arrivati i soccorritori della contea di Grand. Attraverso la telecamera, si vede un ranger del parco che lancia una pala all’uomo, ma le sabbie mobili tornano a richiudersi non appena l’uomo cerca di scavare. Lapresse.it

Watch: Hiker Rescued from Quicksand

