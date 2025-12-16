Usa-Ue | Fontana ' alleanza strategica Congresso Usa non vuole ridurre presenza militare'
Un documento approvato dalla Camera e già condiviso dal Senato degli Stati Uniti, il National Defense Authorization Act, delinea le direttive strategiche della difesa americana fino al 2026. Questo testo, di grande importanza, rivela l'intenzione degli Stati Uniti di mantenere una presenza militare significativa, influenzando le relazioni con l'Unione Europea e delineando un quadro di alleanza strategica.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un documento secondo me molto interessante e che magari è stato un po' meno considerato, è un documento che invece è stato approvato dalla Camera degli Stati Uniti, già votato tra l'altro dal Senato, che è il National defense authorization and act, che è un testo vincolante per il 2026 e che parla sempre di quelle che dovranno essere le linee direttive in particolar modo della Difesa e del Pentagono. In questo documento si parla delle situazioni che si avranno con l'Europa nel 2026 e qui si dice che sarà vietata una riduzione delle forze statunitensi in Europa al di sotto delle 76 mila unità. Iltempo.it
