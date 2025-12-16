Usa | l' attacco a tre imbarcazioni narcotraffico nel Pacifico

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato un’operazione della Joint Task Force Southern Spear, che ha condotto un attacco in acque internazionali contro tre imbarcazioni sospettate di narcotraffico nell’Oceano Pacifico orientale. L’intervento si inserisce nelle azioni di contrasto al traffico illecito di droga nella regione.

