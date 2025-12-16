Usa colpite 3 navi di narcos | 8 morti

Nelle acque internazionali, tre navi di narcotrafficanti sono state colpite durante operazioni condotte dalla Joint Task Force Southern Spear, sotto la guida di Pete Hegseth. L'intervento ha causato otto vittime, segnando un duro colpo alle attività delle organizzazioni terroristiche coinvolte.

4.21 "Sotto la direzione di Pete Hegseth, la Joint task force Southern Spear ha condotto attacchi cinetici letali su 3 navi gestite da organizzazioni terroristiche in acque internazionali". Lo scrive su X l'Us Southern Command. "L'intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico.Otto narco terroristi sono stati uccisi durante queste azioni:3 sulla prima imbarcazione, 2 sulla seconda e 3 sulla terza",si legge su X. Servizitelevideo.rai.it

Vulcano Tonga: lo tsunami ripreso in mare aperto

Attacco a Odessa: colpite 3 navi civili in 3 giorni. Strage di marittimi - Il soldato ucraino scampato all’ennesimo bombardamento sul litorale la invoca in russo: «Mir». avvenire.it

Trump, 'Usa hanno colpito una nave che trasportava droga' - Gli Stati Uniti hanno colpito una nave di narcotrafficanti dal Venezuela in acque internazionali. ansa.it

Ucraina. Zelensky a Kupiansk, navi colpite e ancora caos negoziale. Le notizie di oggi. @RaiNews x.com

Bari 2 dicembre 1943, i tedeschi bombardano la città. Nell'aria e nel mare si diffonde il gas Iprite nascosto nelle navi colpite. Gli equipaggi si ammalano. La contaminazione è devastante. Si tratta dell'unico evento in cui vengono usate armi chimiche (vietate) n - facebook.com facebook