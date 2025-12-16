usa colpiscono tre imbarcazioni nel pacifico orientale 8 morti

Il 15 dicembre, nel Pacifico orientale, sono stati condotti attacchi militari su tre imbarcazioni sospettate di essere gestite da organizzazioni terroristiche. La Joint Task Force Southern Spear, sotto la guida di Pete Hegseth, ha eseguito operazioni cinetiche che hanno provocato otto vittime, segnando un'importante azione contro minacce nel mare.

"Il 15 dicembre, sotto la direzione di Pete Hegseth, la Joint task force Southern Spear ha condotto attacchi cinetici letali su tre imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche in acque internazionali. L'intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico.

Usa colpiscono 3 imbarcazioni nel Pacifico: «Uccisi 8 narcoterroristi» - In un post su X, il Comando Usa degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi sono stati condotti “su ordine del segretario alla Guerra, Pete Hegseth” e hanno preso di mira “tre imbarcazioni ... ilsole24ore.com