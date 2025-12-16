Urban Decay è tornata a fare rumore e lo fa su TikTok con Mariah the Scientist

Urban Decay torna a catturare l’attenzione, questa volta su TikTok, con la collaborazione di Mariah the Scientist. Ricordando i tempi in cui rappresentava il look audace e anticonformista, il brand si reinventa per riconquistare il suo pubblico, mescolando innovazione e stile.

© Metropolitanmagazine.it

C’è stato un periodo in cui Urban Decay era il brand. Quello che usavi quando non volevi sembrare “pulita”, composta, prevedibile. Poi il clean girl era ha preso il sopravvento, tutto beige, tutto uguale, tutto safe. Ora qualcosa sta cambiando. E Urban Decay ha deciso di rientrare nella conversazione nel modo più chiaro possibile: mascara, TikTok e una nuova ambassador che non gioca a fare la pop star, ma la performer. Urban Decay è tornata con Mariah the Scientist: il mascara come statement (e no, non come accessorio). Il nuovo Tube Job Mascara non nasce per essere “carino”. Nasce per funzionare, resistere, performare. Metropolitanmagazine.it

