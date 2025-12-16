Urban Decay torna a catturare l’attenzione, questa volta su TikTok, con la collaborazione di Mariah the Scientist. Ricordando i tempi in cui rappresentava il look audace e anticonformista, il brand si reinventa per riconquistare il suo pubblico, mescolando innovazione e stile.

© Metropolitanmagazine.it - Urban Decay è tornata a fare rumore (e lo fa su TikTok, con Mariah the Scientist)

C’è stato un periodo in cui Urban Decay era il brand. Quello che usavi quando non volevi sembrare “pulita”, composta, prevedibile. Poi il clean girl era ha preso il sopravvento, tutto beige, tutto uguale, tutto safe. Ora qualcosa sta cambiando. E Urban Decay ha deciso di rientrare nella conversazione nel modo più chiaro possibile: mascara, TikTok e una nuova ambassador che non gioca a fare la pop star, ma la performer. Urban Decay è tornata con Mariah the Scientist: il mascara come statement (e no, non come accessorio). Il nuovo Tube Job Mascara non nasce per essere “carino”. Nasce per funzionare, resistere, performare. Metropolitanmagazine.it

ERO SPARITA! Sono tornata dopo 4 anni | Seri problemi con le ciglia finte??

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Call for Applications – Postdoctoral Fellowship The Lise Meitner Group “Decay, Loss, and Conservation in Art History” at the Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute in Rome invites applications for a Postdoctoral Fellowship (up to 12 months), starting in - facebook.com facebook