Uomo trovato morto in un cantiere a Napoli indagini in corso

A Napoli, un uomo è stato trovato senza vita in un cantiere di via Gianturco. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in seguito a una segnalazione e stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche della tragedia.

A Napoli, in via Gianturco, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in un'area di cantiere e deposito container, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La vittima, Giacomo Burtone, classe '76, nato a Cercola, sarebbe morto durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica è ancora da chiarire, indagini in corso.

