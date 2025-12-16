Uomo trovato morto in un cantiere a Napoli indagini in corso
A Napoli, un uomo è stato trovato senza vita in un cantiere di via Gianturco. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in seguito a una segnalazione e stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche della tragedia.
Tempo di lettura: < 1 minuto A Napoli, in via Gianturco, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in un’area di cantiere e deposito container, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La vittima, Giacomo Burtone, classe ’76, nato a Cercola, sarebbe morto durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica è ancora da chiarire, indagini in corso. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it
