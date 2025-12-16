Uomo sfigurato a coltellate in carcere due tunisini

Due cittadini tunisini sono stati arrestati e portati in carcere con l'accusa di aver sferrato coltellate a un uomo, provocandogli lesioni permanenti e deformazioni al viso. L'episodio ha generato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell'aggressione e le motivazioni dietro il gesto.

I due sono accusati di lesioni personali aggravate e deformazioni dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Imolaoggi.it

