Uomo accoltellato fuori da un bar nel bresciano | arrestato il presunto responsabile

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar nel bresciano e ha perso la vita durante la notte all’ospedale di Gardone Val Trompia. Il presunto responsabile dell’aggressione è stato arrestato. L’evento ha suscitato grande scalpore nella comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

La vittima è morta in ospedale durante la notte. Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, ha perso la vita nella notte appena trascorsa all' ospedale di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. L'uomo era stato gravemente ferito con un coltello all'esterno di un bar situato a Sarezzo e, nonostante i soccorsi, non è sopravvissuto alle lesioni riportate. Fermato un 32enne accusato di omicidio aggravato. I carabinieri della compagnia locale hanno rapidamente avviato le indagini e sono riusciti a rintracciare e arrestare il presunto autore dell'aggressione, un 32enne di origine moldava, ora accusato di omicidio aggravato.

