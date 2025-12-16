Uomini e Donne registrazione 16 dicembre 2025 | le anticipazioni
Il 16 dicembre 2025 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, offrendo anticipazioni sulla programmazione e sui protagonisti di questa stagione. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan, ansiosi di scoprire le novità e gli sviluppi delle storie in corso. Di seguito, le principali informazioni e aggiornamenti sulla registrazione.
Martedì 16 dicembre 2025 si sono registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Una seduta ricca di colpi di scena: nel parterre over si riaccende il confronto tra Gemma, Mario e il nuovo cavaliere Mauro; prosegue la conoscenza tra Arcangelo e Magda, osteggiata da Sebastiano; sul fronte classico, la tronista Sara Gaudenzi vive un faccia a faccia durissimo con Jakub, mentre Cristiana Anania si ritrova tra la dichiarazione di Ernesto Passaro e un bacio con Federico Cotugno. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo. Ex di U&D torna per corteggiare Ciro Solimeno? Gemma, Mauro e Mario: conoscenza al via e scintille in studio. Anticipazionitv.it
Uomini e Donne, registrazione 15 Dicembre 2025 le anticipazioni
Anticipazioni Uomini e Donne del 16/12/25: un bacio, un abbandono e una dichiarazione d’amore - Dopo la scorsa puntata, invece, Cristiana ha un crollo perché non apprezza le parole e i comportamenti di Ernesto. ilvicolodellenews.it
Anticipazioni Uomini e Donne 16 dicembre: Jakub lascia lo studio, Ernesto dichiara il suo amore a Cristiana - it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, martedì 16 dicembre, di Uomini e Donne ... fanpage.it
«Come fanno a farsi piacere un soggetto umano del genere Neppure per un caffè. » Oggi a Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è riuscito ancora una volta a far discutere tutti. La puntata inizia con lui che cerca di spiegarsi, ma questa volta nemmeno M - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.