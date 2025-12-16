Il 16 dicembre 2025 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, offrendo anticipazioni sulla programmazione e sui protagonisti di questa stagione. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan, ansiosi di scoprire le novità e gli sviluppi delle storie in corso. Di seguito, le principali informazioni e aggiornamenti sulla registrazione.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 16 dicembre 2025: le anticipazioni

Martedì 16 dicembre 2025 si sono registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Una seduta ricca di colpi di scena: nel parterre over si riaccende il confronto tra Gemma, Mario e il nuovo cavaliere Mauro; prosegue la conoscenza tra Arcangelo e Magda, osteggiata da Sebastiano; sul fronte classico, la tronista Sara Gaudenzi vive un faccia a faccia durissimo con Jakub, mentre Cristiana Anania si ritrova tra la dichiarazione di Ernesto Passaro e un bacio con Federico Cotugno. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo. Ex di U&D torna per corteggiare Ciro Solimeno? Gemma, Mauro e Mario: conoscenza al via e scintille in studio. Anticipazionitv.it

