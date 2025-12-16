Flavio Ubirti ha finalmente scelto il suo percorso nel trono di Uomini e Donne, lasciando i fan con il fiato sospeso. Le anticipazioni rivelano un finale inaspettato che ha sconvolto il pubblico, segnando una svolta decisiva nella sua vicenda sentimentale all’interno del popolare programma televisivo.

© Tvzap.it - Uomini e Donne, Flavio ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

News Tv. Il trono di Flavio Ubirti si è concluso con un epilogo che ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne letteralmente senza parole. Tra colpi di scena e l’emozione dei petali rossi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha sciolto le riserve. Chi ha scelto tra Nicole Belloni e Martina Cardamone? Una decisione sofferta, maturata dopo esterne cariche di significato, che ha già spaccato il web tra sostenitori della nuova coppia e telespettatori delusi. Leggi anche: Sondaggio Mentana, i numeri a sorpresa: chi sale e chi scende tra i partiti italiani Uomini e Donne, Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni. Tvzap.it

UOMINI E DONNE SHOCK: FLAVIO HA FATTO LA SUA SCELTA

Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon" - Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone: ecco le anticipazioni e gli spoiler dell'ultima puntata. libero.it