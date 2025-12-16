Uomini e Donne Flavio ha fatto la sua scelta | le anticipazioni
Flavio Ubirti ha finalmente scelto il suo percorso nel trono di Uomini e Donne, lasciando i fan con il fiato sospeso. Le anticipazioni rivelano un finale inaspettato che ha sconvolto il pubblico, segnando una svolta decisiva nella sua vicenda sentimentale all’interno del popolare programma televisivo.
News Tv. Il trono di Flavio Ubirti si è concluso con un epilogo che ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne letteralmente senza parole. Tra colpi di scena e l’emozione dei petali rossi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha sciolto le riserve. Chi ha scelto tra Nicole Belloni e Martina Cardamone? Una decisione sofferta, maturata dopo esterne cariche di significato, che ha già spaccato il web tra sostenitori della nuova coppia e telespettatori delusi. Leggi anche: Sondaggio Mentana, i numeri a sorpresa: chi sale e chi scende tra i partiti italiani Uomini e Donne, Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni. Tvzap.it
UOMINI E DONNE SHOCK: FLAVIO HA FATTO LA SUA SCELTA
