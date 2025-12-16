Uomini e Donne ecco chi è la scelta di Flavio

Durante la registrazione avvenuta il 15 dicembre, Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, ha annunciato la sua scelta. L'episodio ha suscitato grande interesse tra i fan del programma, che attendevano con curiosità di scoprire chi avrebbe conquistato il cuore del giovane protagonista.

© Ildifforme.it - Uomini e Donne, ecco chi è la scelta di Flavio Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, nel corso della registrazione della puntata del 15 dicembre ha scelto. Ecco chi è. Ildifforme.it Uomini e Donne, Mattia a sorpresa fa la sua scelta... è Vittoria! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon" - Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone: ecco le anticipazioni e gli spoiler dell'ultima puntata. libero.it

Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha scelto - Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: è Nicole Belloni la corteggiatrice con cui esce dal programma. quilink.it

«Come fanno a farsi piacere un soggetto umano del genere Neppure per un caffè. » Oggi a Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è riuscito ancora una volta a far discutere tutti. La puntata inizia con lui che cerca di spiegarsi, ma questa volta nemmeno M - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.