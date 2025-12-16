Marta Martinelli, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne 2025/2026, si distingue per il suo stile deciso e il sorriso luminoso. Con capelli biondi e un carattere forte, ha catturato l'attenzione del pubblico e dei tronisti. Scopriamo di più sulla sua età, lavoro, presenza sui social e passioni che la rendono unica nel panorama del dating show.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Marta Martinelli: età, lavoro, social e passioni

Capelli biondi, sorriso deciso e un modo di porsi che non passa inosservato a Uomini e Donne. Marta Martinelli è una delle protagoniste più chiacchierate del Trono Over (edizione 20252026). In studio ha attirato subito l’attenzione del parterre e, in particolare, di Federico Mastrostefano, con cui ha iniziato una conoscenza. Oggi, però, la storia tra Marta e Federico appare archiviata. Ecco un profilo chiaro e ordinato di chi è Marta, cosa fa e come seguirla. Quanti anni ha davvero Mario Lenti Chi è Marta Martinelli di Uomini e Donne: il profilo nel parterre Over. Nella platea del Trono Over, Marta Martinelli si è fatta notare fin dalle prime uscite. Anticipazionitv.it

