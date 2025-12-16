Università parla il rettore Molari | Segno concreto della nostra volontà di investire nel futuro di Rimini
Il rettore dell'Università di Rimini, Molari, sottolinea come l'acquisizione recente rappresenti un impegno tangibile nel rafforzare il futuro del Campus. Questo passo non si limita a un'operazione patrimoniale, ma evidenzia la volontà di investire nello sviluppo e nelle opportunità per studenti e ricercatori, consolidando la posizione dell'ateneo nella regione.
"Questa acquisizione non è solo un atto patrimoniale, ma un segno concreto della nostra volontà di investire nel futuro del Campus di Rimini". Sono queste le parole del rettore Giovanni Molari, in occasione dell’annuncio dell’acquisto da parte dell’Università di Bologna di palazzo Ruffi-Briolini. Riminitoday.it
Una Università ridimensionata, sotto-finanziata, sotto controllo Se ne parla #adesso @unisiena, anche con la Rete Società Scientifiche che vede alcuni campanelli d'allarme nella recente #riformauniversitaria #Università #Ricerca x.com
Quando la Struttura Parla alle Viscere: il principio osteopatico che le università trascurano È singolare osservare come, nelle attuali scuole universitarie di osteopatia, il sistema viscerale integrato alla struttura non venga trattato con la profondità che merita. Ep - facebook.com facebook
