Università il sogno della Spatari non è il parlamento | L' incarico di rettrice è il punto più alto della mia carriera
Giovanna Spatari, rettrice dell'università, conferma il suo impegno nel ruolo fino al 2029, rifiutando le voci di una candidatura politica alle Politiche del 2027 in quota centrodestra. Durante un incontro con la stampa, ha sottolineato che il suo incarico rappresenta il massimo traguardo della sua carriera, escludendo ogni possibilità di candidatura futura.
Giovanna Spatari resterà rettrice fino al 2029. Chiudendo il secondo anno di mandato e rispondendo alle indiscrezioni che la vorrebbero candidata alle Politiche del 2027 in quota centrodestra la replica durante l'incontro con la stampa per i saluti di Natale è stata perentoria: "Non mi candido. Messinatoday.it
