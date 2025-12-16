Università di Trieste creato assistente di IA generativa per gestione clinica dell' epatite C

Un team internazionale guidato da Mauro Giuffrè dell'Università di Trieste ha sviluppato un assistente di intelligenza artificiale generativa per supportare la gestione clinica dell'epatite C. Questa innovazione traduce le linee guida internazionali in risposte chiare e aggiornate, facilitando il lavoro dei professionisti sanitari e migliorando l'accuratezza delle decisioni terapeutiche.

Un'intelligenza artificiale che traduce le linee guida internazionali per il trattamento dell'epatite C (Hcv) in risposte cliniche chiare e coerenti con gli standard più aggiornati: è il focus di uno studio internazionale guidato da Mauro Giuffrè, ricercatore dell'Università di Trieste.

