Università a Catania nasce il Sicilian AI Workshop

A Catania nasce il “Sicilian AI Workshop”, un evento dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. La giornata mira a promuovere l’innovazione tecnologica e a coinvolgere studiosi, professionisti e appassionati nel confronto sulle potenzialità e sfide dell’AI, trasformando la città nel centro di riferimento per l’innovazione nel Sud Italia.

Catania diventerà il cuore pulsante dell'innovazione tecnologica con il Sicilian AI Workshop, una giornata interamente dedicata all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. L'evento, a partire dalle 9, si svolgerà negli spazi della Città della Scienza, moderno polo di divulgazione e.

