Università a Catania nasce il Sicilian AI Workshop

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania nasce il “Sicilian AI Workshop”, un evento dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. La giornata mira a promuovere l’innovazione tecnologica e a coinvolgere studiosi, professionisti e appassionati nel confronto sulle potenzialità e sfide dell’AI, trasformando la città nel centro di riferimento per l’innovazione nel Sud Italia.

Immagine generica

Catania diventerà il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con il Sicilian AI Workshop, una giornata interamente dedicata all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. L’evento, a partire dalle 9, si svolgerà negli spazi della Città della Scienza, moderno polo di divulgazione e. Cataniatoday.it

???? Catania, Sicily - Fish Market Tour | Pescheria and Piazza Carlo Alberto – 4K

Video ???? Catania, Sicily - Fish Market Tour | Pescheria and Piazza Carlo Alberto – 4K
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.