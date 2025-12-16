Universal Studios sbarca nel Regno Unito | la mossa che ridisegna i parchi divertimento in Europa Ecco cosa vedremo

L’apertura di Universal Studios nel Regno Unito rappresenta un punto di svolta per i parchi divertimento in Europa. Con il via libera governativo, si prospetta una nuova era di competizione e innovazione nel settore, offrendo ai visitatori un’alternativa originale e di livello internazionale ai tradizionali parchi della regione.

Non è solo una notizia. È uno spartiacque. Il via libera governativo al primo Universal Studios nel Regno Unito segna un momento chiave per l’industria dei parchi divertimento in Europa, un settore che da anni aspettava un vero cambio di passo dopo il dominio quasi incontrastato di Disneyland Paris. Il sito scelto è Kempston Hardwick, nel Bedfordshire, ma il perimetro reale dell’operazione va ben oltre la geografia locale. Universal non sta semplicemente costruendo un parco: sta ridisegnando la mappa dell’intrattenimento europeo. Non un parco, ma un manifesto industriale. Universal ha ottenuto l’approvazione tramite uno Special Development Order, uno strumento che consente di aggirare le lungaggini della pianificazione locale. Panorama.it

