Universal Studios sbarca nel Regno Unito | la mossa che ridisegna i parchi divertimento in Europa Ecco cosa vedremo
L’apertura di Universal Studios nel Regno Unito rappresenta un punto di svolta per i parchi divertimento in Europa. Con il via libera governativo, si prospetta una nuova era di competizione e innovazione nel settore, offrendo ai visitatori un’alternativa originale e di livello internazionale ai tradizionali parchi della regione.
Non è solo una notizia. È uno spartiacque. Il via libera governativo al primo Universal Studios nel Regno Unito segna un momento chiave per l’industria dei parchi divertimento in Europa, un settore che da anni aspettava un vero cambio di passo dopo il dominio quasi incontrastato di Disneyland Paris. Il sito scelto è Kempston Hardwick, nel Bedfordshire, ma il perimetro reale dell’operazione va ben oltre la geografia locale. Universal non sta semplicemente costruendo un parco: sta ridisegnando la mappa dell’intrattenimento europeo. Non un parco, ma un manifesto industriale. Universal ha ottenuto l’approvazione tramite uno Special Development Order, uno strumento che consente di aggirare le lungaggini della pianificazione locale. Panorama.it
Universal Studios sbarca in Europa nel 2031 apre il maxi parco a Bedford
Universal Studios sbarca nel Regno Unito: la mossa che ridisegna i parchi divertimento in Europa. Ecco cosa vedremo - Non è solo un nuovo parco a tema: è una sfida diretta a Disneyland Paris e un segnale forte sul futuro dell’intrattenime ... panorama.it
La casa di Bonnie Jenks (Claudia Christian) a Cabot Cove nell'ep7.17 "The prodigal father" "Il ritorno di Ned" si trovava a Colonial Street presso gli Universal Studios Lo di Los Angeles che ormai sappiamo essere utilizzati come location di diverse case di Cab - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.