United-Bournemouth 4-4 folle a Old Trafford | gol e rimpianti

Un emozionante spettacolo di goal e suspense all'Old Trafford, dove Manchester United e Bournemouth si affrontano in una partita ricca di colpi di scena. Con otto reti e continui ribaltamenti, il match si conclude con un sorprendente 4-4, regalando ai tifosi uno dei duelli più infuocati e spettacolari di questa sedicesima giornata di Premier League.

© Como1907news.com - United-Bournemouth, 4-4 folle a Old Trafford: gol e rimpianti Otto gol, continui ribaltamenti e un finale che lascia tutti senza fiato. Manchester United-Bournemouth termina 4-4, chiudendo la sedicesima giornata di Premier League con una delle partite più caotiche e divertenti della stagione. Un pareggio che entusiasma gli spettatori ma frena i Red Devils di Ruben Amorim, incapaci di sfruttare il fattore Old Trafford per restare stabilmente in zona Champions. Avvio shock e risposta immediata. La serata si apre in salita per il Bournemouth, colpito subito da un imprevisto: Tyler Adams è costretto a uscire per infortunio dopo appena cinque minuti. Lo United ne approfitta e al 13’ passa in vantaggio con Amad Diallo, rapido a capitalizzare l’avvio aggressivo dei padroni di casa. Como1907news.com Manchester United-Bournemouth 4-4: gol e highlights | Premier League Manchester United-Bournemouth 4-4: video, gol e highlights - Gara piena di emozioni all'Old Trafford: il Manchester United 'vede' due volte la vittoria ma si fa rimontare, rischia di perdere, ripassa in vantaggio e viene agganciato sul 4- sport.sky.it

Premier League, spettacolo tra Manchester United e Bournemouth: finisce 4-4 - Spettacolo ed emozioni nel monday night che chiude la 16ª giornata della Premier League: il Manchester United di Amorim non riesce a battere il resiliente Bournemouth di ... corrieredellosport.it

Partita incredibile a Old Trafford tra Manchester United e Bournemouth: i padroni di casa vanno in vantaggio, poi via a una valanga di gol con le due squadre che ribattono colpo su colpo. Finisce 4-4. Che spettacolo la Premier League! - facebook.com facebook

| DEF CON POINTS Senesi (+2) Man Utd 2-1 Bournemouth #FPL | #MUNBOU x.com