Unisi Riaprono i corsi ’affini’ a Medicina

L'Università di Siena riaprirà a breve le iscrizioni ai corsi affini a Medicina, come Scienze biologiche, Biotecnologie, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche, in attesa dei risultati del secondo appello per il corso di Medicina e Chirurgia, che saranno pubblicati entro il 23 dicembre su Universitaly.

