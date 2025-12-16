Unione Europea e politica italiana Revoca dell’immunità a Moretti

L'attenzione politica in Italia si concentra sulla revoca dell’immunità a Moretti, mentre il dibattito si focalizza sul sostegno a Kiev e sulle misure della manovra economica. In questo contesto, le relazioni tra Unione Europea e politica italiana assumono un ruolo strategico, influenzando le scelte del governo e il quadro internazionale.

In Italia il dibattito politico è concentrato sulla posizione del governo sul sostegno a Kiev e sulla stretta finale sulla manovra economica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. L'accordo tra i paesi europei sull'immigrazione piace alla destra - E specialmente a quella italiana, dato che potrebbe consentire al governo di usare infine i centri per migranti in Albania

Zingaretti: “La destra indebolisce l’Unione europea e ci rende irrilevanti” - “Bisogna ridare all’Italia il ruolo di guida dell’Europa: dobbiamo mostrare agli elettori che esiste l’altra scelta e dare un’anima all’alleanza” ... repubblica.it

' Il diritto di veto in Unione Europea è il risultato della scelta originaria di favorire l’unanimità nelle decisioni. È nato con intenti nobili, per garantire i singoli Paesi che "nulla sarà fatto contro di v - facebook.com facebook

L'Unione Europea di Radiodiffusione ha annunciato l'elenco ufficiale delle 35 televisioni dei Paesi che parteciperanno in gara all' #Eurovision 2026 x.com

