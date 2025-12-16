Un' idea nata da una storia di riscatto personale | il Pranzo di Natale Solidale cambia città

Il Pranzo di Natale Solidale, un'iniziativa dedicata alle persone indigenti del territorio, si svolgerà sabato 20 dicembre alle ore 12.30 presso la Bocciofila di Massa Lombarda. Promossa dal Cav., questa iniziativa rappresenta un momento di solidarietà e condivisione, offrendo un'opportunità di ristoro e vicinanza durante le festività natalizie.

Sabato 20 dicembre, alle ore 12.30, presso la sede della Bocciofila di Massa Lombarda, in via Dini e Salvalai 34F, si terrà il Pranzo di Natale Solidale, un’iniziativa rivolta alle persone indigenti del territorio, promossa dal Cav. Bruno Frignani, in collaborazione con Caritas Massa Lombarda e. Ravennatoday.it

