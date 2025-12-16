Unicusano Avellino Basket successo Under 19 | gli irpini strappano il pass per la seconda fase

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unicusano Avellino Basket Under 19 ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo del Basket Corato, con il punteggio di 61-78, assicurandosi il passaggio alla seconda fase della competizione giovanile. Un risultato che testimonia l'ottimo percorso e le ambizioni della squadra irpina nel torneo under 19 Eccellenza.

Immagine generica

Con il successo ottenuto sul campo del Basket Corato con il punteggio di 61-78, la formazione Under 19 Eccellenza dell’Unicusano Avellino Basket ha conquistato la qualificazione alle seconda fase della massima competizione giovanile. Gli irpini hanno terminato la prima fase di questo percorso al. Avellinotoday.it

UNICUSANO AVELLINO BASKET - UNIEURO FORLI', DI CARLO VOLEVAMO TORNARE AL SUCCESSO, SIAMO CONTENTI

Video UNICUSANO AVELLINO BASKET - UNIEURO FORLI', DI CARLO VOLEVAMO TORNARE AL SUCCESSO, SIAMO CONTENTI
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

unicusano avellino basket successoAvellino Basket, successo Under 19: gli irpini strappano il pass per la seconda fase - 78, la formazione Under 19 Eccellenza dell’Unicusano Avellino Basket ha conquistato la qualificazione alle seconda fase dell ... msn.com

unicusano avellino basket successoL’Unicusano Avellino Basket ritorna alla vittoria: Forlì battuta 90-79 - Nonostante le assenze di Grande e Zerini, l’Unicusano conquista una vittoria di carattere nel 17° turno di Serie A2: Lewis trascina, Di Carlo elogia il gruppo e la prova di squadra ... orticalab.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.