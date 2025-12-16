Under 15 ko in casa della capolista A Benevento finisce 5-3
Il Perugia Under 15 subisce la seconda sconfitta stagionale, uscendo sconfitto in trasferta contro la capolista Benevento. La partita, caratterizzata da un alto punteggio di 5-3, è stata ricca di emozioni e gol, evidenziando le difficoltà dei giovani biancorossi di fronte a una squadra molto competitiva in casa propria.
In una gara ricca di gol (5-3) in casa della capolista Benevento arriva la seconda sconfitta per i ragazzi del Perugia Under 15. Il Benevento parte forte e trova il vantaggio con Di Laora. Al 19? è raddoppia Picarella, poi De Vito sigla il tris al 28?. Il Perugia non molla e in un paio di minuti riapre la gara: al 35? Mariani va a segno in girata dentro l’area; al 37? De Vito in mischia trova il colpo vincente. Ripresa che vede subito l’episodio che sembra chiudere la gara, con il gol del Benevento, ancora con Picarella. Il Perugia continua a lottare e al 18? accorcia le distanze con De Vito che sigla una doppietta. Lanazione.it
