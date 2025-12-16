Un' associazione di Atessa dona la Natività per il Natale 2026 di piazza San Pietro | l' annuncio ufficiale

Un'associazione di Atessa donerà la Natività che nel dicembre 2026 illuminerà piazza San Pietro durante il Natale. L'annuncio è stato fatto dalla presidente del Governatorato dello Stato del Vaticano, suor Raffaella Petrini, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale e del presepe in piazza San Pietro.

