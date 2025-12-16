Un' altra svolta sull' inchiesta Romeo | si torna in tribunale a febbraio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Svolta e controsvolta nell’arco di 48 ore sullinchiesta Romeo: l’ultimo punto della vicenda è la decisione del Gip Enrico Borrelli che ha ritenuto per ora non accoglibile la richiesta della Procura di Trento di archiviare, con altre diverse ipotesi di reato, anche quella del reato d’associazione. Trentotoday.it

Malta, svolta nell'inchiesta sulla giornalista uccisa

Video Malta, svolta nell'inchiesta sulla giornalista uccisa

altra svolta sull inchiestaSvolta nell'inchiesta “Romeo”: la Procura fa un passo indietro e frena sull'associazione con metodo mafioso - Svolta nell'inchiesta “Romeo” che nel dicembre del 2024 aveva provocato un vero e proprio terremoto nel mondo politico ed economico del Trentino. ildolomiti.it

altra svolta sull inchiesta"Romeo", arriva la svolta nell'inchiesta: viene meno l’associazione a delinquere - I pm Alessandro Clemente e Federica Iovene hanno chiesto l'archiviazione per 35 ipotesi di reato, e di conseguenza per una buona parte degli indagati tra cui l'architetto Fabio Rossa e il giornalista ... altoadige.it