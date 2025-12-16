Un' altra svolta sull' inchiesta Romeo | si torna in tribunale a febbraio
Dopo diverse settimane di incertezze, si riapre il caso
Svolta e controsvolta nell’arco di 48 ore sull’inchiesta Romeo: l’ultimo punto della vicenda è la decisione del Gip Enrico Borrelli che ha ritenuto per ora non accoglibile la richiesta della Procura di Trento di archiviare, con altre diverse ipotesi di reato, anche quella del reato d’associazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Un'altra svolta sull'inchiesta "Romeo": si torna in tribunale a febbraio
Leggi anche: Brugnaro torna in aula l'11 dicembre per l'udienza del processo sull'inchiesta Palude. In 4 di fronte al giudice per patteggiare
Malta, svolta nell'inchiesta sulla giornalista uccisa
Svolta nell'inchiesta “Romeo”: la Procura fa un passo indietro e frena sull'associazione con metodo mafioso - Svolta nell'inchiesta “Romeo” che nel dicembre del 2024 aveva provocato un vero e proprio terremoto nel mondo politico ed economico del Trentino. ildolomiti.it
"Romeo", arriva la svolta nell'inchiesta: viene meno l’associazione a delinquere - I pm Alessandro Clemente e Federica Iovene hanno chiesto l'archiviazione per 35 ipotesi di reato, e di conseguenza per una buona parte degli indagati tra cui l'architetto Fabio Rossa e il giornalista ... altoadige.it
Ieri in canile si è svolta un'altra sessione di mantrailing, coordinata dalla nostra istruttrice cinofila Claudia Cavallo. Il mantrailing aiuta i cani a scoprire nuove attività e fare nuove esperienze, facendoli ragionare e permettendo loro di utilizzare l'olfatto. In questo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.