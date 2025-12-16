Una vita per vincere il cancro a Bari la presentazione del libro di Schittulli

Viene presentato a Bari il libro “Una vita per vincere il cancro”, scritto dal senologo e oncologo Francesco Schittulli. L’opera, edita da Adda Editore, ripercorre la carriera e le esperienze del medico barese nel campo della lotta contro il cancro, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita professionale e personale.

BARI (ITALPRESS) – “Una vita per vincere il cancro”, il libro edito da Adda Editore, che ripercorre la vita del senologo-chirurgo, oncologo barese Francesco Schittulli, è stato presentato alla Camera di Commercio di Bari. Oltre 250 persone hanno affollato la grande sala intitolata a “Sandro Ambrosi” per un evento ben più che letterario, che ha toccato le tappe più significative della vita e della carriera del presidente nazionale della LILT, la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, nel racconto dello stesso protagonista, intervistato dallo scrittore e giornalista Danilo Quinto. Mentre sullo schermo alle sue spalle scorreva una selezione di immagini significative estratte dalle pagine del volume, Schittulli, nato a Gravina in Puglia, ha parlato delle sue origini “umili”, della formazione scientifica conseguita al liceo Scacchi di Bari, della scelta quasi “casuale” di intraprendere gli studi in Medicina, e del rapporto personale e professionale con il suo maestro, l'oncologo Umberto Veronesi, passando per l'impegno politico in veste di Presidente della Provincia di Bari e per il lavoro svolto al servizio della LILT, alla quale da circa 40 anni lega il suo nome. Iltempo.it

Una vita per vincere il cancro

