Una scoperta paleontologica di rilievo è stata effettuata nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove sono state rinvenute impronte di dinosauro risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa “valle dei dinosauri” rappresenta una delle scoperte più significative degli ultimi decenni in Italia, offrendo nuove prospettive sulla preistoria e l’evoluzione di queste affascinanti creature.

© Cultweb.it - Una “valle dei dinosauri” lunga chilometri scoperta sullo Stelvio: le orme sono di 210 milioni di anni fa

Una delle scoperte paleontologiche più importanti degli ultimi decenni è emersa in Italia, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Migliaia di impronte di dinosauri, lasciate circa 210 milioni di anni fa, sono state individuate in Valle di Fraele, una zona montuosa e impervia in Valtellina. Questa distesa di orme fossili si estende per chilometri lungo pareti rocciose di dolomia che oggi sono quasi verticali. La scoperta è talmente vasta e significativa che è stata definita il più grande sito delle Alpi e uno dei più ricchi di tracce di dinosauri al mondo. Secondo il paleontologo Cristiano Dal Sasso, questo ritrovamento è il più importante sui dinosauri italiani da quello del famoso esemplare di Ciro (lo Scipionyx samniticus ) negli anni ’80. Cultweb.it

La valle dei dinosauri (Land of the lost) telelfilm del 74 ep The musician

Proseguendo nella pagina puoi consultare altre segnalazioni e fonti esterne che trattano lo stesso evento o argomenti affini.

Parco dello Stelvio, scoperte migliaia di orme di dinosauri lasciate 210 milioni di anni fa. «Piste lunghe centinaia di metri» - Dal cuore delle Alpi riemerge la “valle dei dinosauri”, con migliaia di orme lasciate da branchi di grandi erbivori circa 210 milioni di anni fa. ilmessaggero.it