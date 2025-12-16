Una tragedia che si ripete | il loro van si schianta contro due camion mentre tornano a casa da un matrimonio muore una famiglia di 12 persone

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia che si ripete: mentre tornavano da un matrimonio, un van si è schiantato contro due camion, causando la morte di 12 persone. La famiglia coinvolta, proveniente da una giornata di festa, si è trovata improvvisamente al centro di una tragedia che ha scosso l'intera comunità, lasciando un dolore profondo e incolmabile.

una tragedia che si ripete il loro van si schianta contro due camion mentre tornano a casa da un matrimonio muore una famiglia di 12 persone

© Ilfattoquotidiano.it - “Una tragedia che si ripete”: il loro van si schianta contro due camion mentre tornano a casa da un matrimonio, muore una famiglia di 12 persone

Stavano tornando da un matrimonio, da una giornata che avrebbe dovuto chiudersi con i ricordi di una festa. Dodici persone, in gran parte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte domenica sera in un violento incidente stradale avvenuto a Chabera, lungo la Kisii-Kisumu Road, in Kenya. Il van su cui viaggiavano, diretto verso casa dopo una cerimonia nuziale a Kakamega, si è scontrato con due camion, trasformando il rientro in una strage che ha scosso l’intera contea di Nyamira. Secondo la ricostruzione delle autorità, dieci persone sono morte sul colpo nello scontro che ha coinvolto due camion e un van su cui viaggiavano i familiari di ritorno da una cerimonia di matrimonio a Kakamega. Ilfattoquotidiano.it

tragedia ripete van schianta“Una tragedia che si ripete”: il loro van si schianta contro due camion mentre tornano a casa da un matrimonio, muore una famiglia di 12 persone - Kisumu Road: 12 persone di una famiglia sono morte mentre tornavano da una cerimonia nuziale a Kakamega ... ilfattoquotidiano.it