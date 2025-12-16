Una tragedia che sconvolse la comunità ravennate | in tv si racconta il femminicidio di Elisa Bravi
Nell’ultima puntata del 2025 di "Amore criminale", in onda oggi (martedì) in prima serata su Rai 3 dalle 21.20, Veronica Pivetti presenta al pubblico la storia di Elisa Bravi, capace di interrogare le coscienze e smontare un po' per volta l’illusione che la violenza possa nascere all’improvviso. Ravennatoday.it
