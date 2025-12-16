Una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua morte
Venerdì 19 dicembre 2025, a Mesagne, si terrà una serata commemorativa dedicata a Pier Paolo Pasolini, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. L'evento si svolgerà alle 17:30 presso il Salone della “Di Vittorio” in via Castello, offrendo un momento di riflessione e memoria sul grande intellettuale e artista italiano.
MESAGNE - Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17,30 presso il Salone della “Di Vittorio” in via Castello, 20 a Mesagne, si terrà una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La serata sarà introdotta da Norma De Francesco, vice-presidente della “Di. Brindisireport.it
