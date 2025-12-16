Una ricetta segreta per curare le articolazioni in 30 giorni smentita dei Frati cappuccini | Non siamo noi

Una nota ricetta che promette di curare le articolazioni in 30 giorni è stata attribuita ai Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo, ma loro smentiscono categoricamente. Il messaggio, diffuso tramite WhatsApp, genera confusione e false aspettative, evidenziando l’importanza di verificare sempre le fonti delle informazioni sulla salute.

Sta circolando, mediante messaggi WhatsApp, il seguente testo "I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata" seguito da un link che esalta le proprietà terapeutiche di un preparato acquistabile. Foggiatoday.it

