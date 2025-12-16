Una nuova legge istituisce tutori e amministratori di sostegno volontari ma è valida solo per il Piemonte

La Regione Piemonte ha approvato una legge che istituisce tutori e amministratori di sostegno volontari, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento della società civile nella tutela delle persone interdette e nell’amministrazione di sostegno. La normativa, specifica per il territorio piemontese, mira a promuovere un ruolo attivo e volontario nella tutela dei soggetti vulnerabili.

La Regione Piemonte ha approvato un nuovo provvedimento normativo che punta a rafforzare la partecipazione volontaria nella tutela delle persone interdette e nell’amministrazione di sostegno. L’iniziativa si inserisce nel quadro tracciato dalla legge nazionale del 2004, con l’obiettivo di promuovere figure giuridiche capaci di offrire supporto a chi si trova in condizioni di fragilità. L'articolo . Orizzontescuola.it

