Una notte tutta al femminile | Donnafugata ha portato il suo cuore ad Agrigento

La quinta edizione del premio internazionale Donnafugata si è svolta ad Agrigento, ospitata eccezionalmente dal Teatro Pirandello. Dopo quattro edizioni a Palma di Montechiaro, l'evento ha scelto di spostarsi in una nuova cornice, portando il suo cuore femminile in una città ricca di storia e cultura, per una serata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze femminili.

Il teatro Pirandello ha accolto, in via eccezionale, la quinta edizione del premio internazionale Donnafugata che per la prima volta ha lasciato Palma di Montechiaro, città del Gattopardo, per approdare ad Agrigento. Una scelta simbolica e non casuale, legata all'anno di Agrigento Capitale.

