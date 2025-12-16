Una mostra celebra i presepi

A Porcari, il presepe si trasforma in opera d'arte nella tradizionale mostra allestita da Paola Del Carlo. Inaugurata domenica 14 dicembre in via Sbarra, questa esposizione celebra una delle più antiche e amate tradizioni natalizie, offrendo ai visitatori un'occasione unica di ammirare creazioni artistiche che uniscono fede e creatività.

Una tradizione che si ripete. Il presepe diventa espressione artistica a Porcari con l’ormai storica mostra allestita da Paola Del Carlo al civico 91 di via Sbarra, inaugurata domenica 14 dicembre. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Leonardo Fornaciari e le assessore Eleonora Lamandini e Elena Golea. L’esposizione, giunta alla quattordicesima edizione, propone un percorso suggestivo tra presepi aperti, diorami e statue, tutti pezzi unici realizzati e modellati a mano dall’artista porcarese, che dal 2010 porta avanti una tradizione familiare legata all’ arte sacra. Accanto alle sue opere trovano spazio anche i lavori di maestri presepisti provenienti da tutta Italia, da Pistoia a Lecce, da Torino a Caltagirone: la mostra si arricchisce così di stili, materiali e sensibilità differenti. Lanazione.it

Magia di Natale: Mostra dei Presepi a Lecco Festività 2024

Inaugurata la 37ª Mostra di Presepi: Taranto Festeggia la Tradizione! - Scopri la magia della 37ª Mostra di Presepi a Taranto! iltarantino.it