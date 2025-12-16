Una montagna di mostre a Milano

Milano si appresta a diventare protagonista di un intenso calendario di mostre e iniziative culturali, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La città si prepara a coniugare sport e arte, trasformandosi in un vivace centro di esposizioni che celebrano la creatività e il patrimonio italiano.

Milano si prepara a vivere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non solo come capitale dello sport, ma anche come un grande palcoscenico culturale. Per accogliere i visitatori e le visitatrici provenienti da tutto il mondo, il Comune di Milano con i suoi istituti ha infatti costruito un palinsesto di mostre che intreccia linguaggi, epoche e discipline, offrendo un percorso unico, dall’arte contemporanea alla grande tradizione pittorica, dal design alla fotografia, dalla moda alla scultura. Ilgiorno.it

