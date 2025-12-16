Una domenica amara per la Recanatese, che ha dato tutto sul campo, ma ha subito le conseguenze di errori fatali contro una squadra di livello superiore come il Teramo. La differenza tra una buona prestazione e una partita perfetta si evidenzia quando si affrontano avversari di grande qualità, sottolineando le sfide di un confronto tra squadre di diversa caratura.

© Sport.quotidiano.net - Una domenica amara. Vecchio: "La Recanatese ha dato tutto, ma con certe squadre paghi ogni errore»

C’è una sostanziale differenza tra una buona prova ed una partita ai limiti della perfezione ed il divario si nota quando hai di fronte una squadra di altissimo livello come il Teramo. La sintesi del match clou del Tubaldi è tutta qui: alla Recanatese serviva una prova senza sbavature e, purtroppo, non è stato così. L’errore in disimpegno nel secondo gol è stato evidentissimo, qualche altra imprecisione è stata "graziata" dagli avversari e nel conto dobbiamo anche metterci un rigore non concesso per un fallo di mano in area di Alessandretti su un lancio dalla tre quarti di D’Angelo. La somma di tutte queste considerazioni ha prodotto una sconfitta che ci può anche stare ma che lascia rimpianti perché, in fondo, tutto questo gap con gli abruzzesi non si è visto. Sport.quotidiano.net

Una domenica amara. Vecchio: "La Recanatese ha dato tutto, ma con certe squadre paghi ogni errore» - Il difensore commenta la sconfitta interna col Teramo: "Abbiamo mantenuto il match in bilico fino all’ultimo". sport.quotidiano.net