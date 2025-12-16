Una coppia riesce a disarmare l' attentatore di Sydney lui li uccide | il video dalla dashcam | I legami dei killer con Isis il padre è cittadino indiano 

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio drammatico avvenuto a Sydney vede una coppia disarmare un attentatore, che però successivamente spara e uccide uno di loro. Il video dalla dashcam cattura i momenti tesi dell'interazione, mentre emergono legami del killer con l'ISIS e dettagli sul suo background familiare.

una coppia riesce a disarmare l attentatore di sydney lui li uccide il video dalla dashcam 160i legami dei killer con isis il padre 232 cittadino indiano160

© Xml2.corriere.it - Una coppia riesce a disarmare l'attentatore di Sydney, lui li uccide: il video dalla dashcam | I legami dei killer con Isis, il padre è cittadino indiano 

I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara. Xml2.corriere.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

coppia riesce disarmare attentatoreIl nuovo video della strage di Bondi Beach, una coppia prova a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide - I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara ... msn.com

coppia riesce disarmare attentatoreBondi Beach, coppia tenta di bloccare i terroristi ma viene uccisa: il video. Chi erano: lui meccanico in pensione, lei giornalista - Nuove drammatiche immagini dell'attacco sulla spiaggia australiana di Bondi rivelano che due delle vittime sono state uccise mentre tentavano di disarmare l'attentatore nella prima ... ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.