Un video pubblicato di recente svela i 10 videogiochi peggiori del 2025 secondo Metacritic, evidenziando le delusioni di un anno ricco di aspettative. Tra flop e recensioni negative, questa classifica mette in luce le produzioni più deludenti che hanno segnato il panorama videoludico del 2025.

© Game-experience.it - Un video svela i 10 videogiochi peggiori del 2025 secondo Metacritic

Il 2025 videoludico non è stato fatto solo di grandi successi e titoli acclamati, ma anche di cocenti delusioni. E proprio in tal senso, il noto creator italiano Zergantis ha mostrato quali sono stati i 10 videogiochi peggiori dell’anno secondo Metacritic. Visto l’anno ormai agli sgoccioli e poche nuove uscite previste, questa classifica offre una fotografia chiara delle delusioni più evidenti, ponendosi come una sorta di strumento utile per capire cosa non ha funzionato e perché. Zergantis chiarisce subito un punto fondamentale: non si tratta dei suoi giudizi personali. La classifica nasce esclusivamente dalle medie voto raccolte su Metacritic, piattaforma che aggrega le recensioni della stampa internazionale. Game-experience.it

