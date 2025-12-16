Un tuffo nella magia del Natale con il concerto del Surprise Christmas Choir

Il 19 dicembre, il cineteatro Victor ospiterà il concerto del Surprise Christmas Choir, un evento speciale dedicato alla magia del Natale. Con musica gospel e tradizionali canti natalizi, questa serata offrirà un’atmosfera coinvolgente e festosa, perfetta per vivere appieno lo spirito delle festività.

Musica gospel e canti di Natale invaderanno il cineteatro Victor venerdì 19 dicembre (ore 21.15) con il concerto del Surprise Christmas Choir. In scaletta una selezione dei più amati brani natalizi, da "White Christmas" a "Happy Xmas (War Is Over)", da “Jingle Bell Rock" fino ai grandi classici. Cesenatoday.it

