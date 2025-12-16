Un tuffo nella magia del Natale con il concerto del Surprise Christmas Choir
Il 19 dicembre alle 21.15, il cineteatro Victor ospiterà il concerto del Surprise Christmas Choir, un'esperienza musicale speciale che celebra la magia del Natale. Un evento all'insegna del gospel e dei canti natalizi, ideale per immergersi nell’atmosfera festiva e condividere emozioni e tradizioni in compagnia.
Musica gospel e canti di Natale invaderanno il cineteatro Victor venerdì 19 dicembre (ore 21.15) con il concerto del Surprise Christmas Choir. In scaletta una selezione dei più amati brani natalizi, da "White Christmas" a "Happy Xmas (War Is Over)", da “Jingle Bell Rock" fino ai grandi classici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
