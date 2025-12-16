Un tuffo nella magia del Natale con il concerto del Surprise Christmas Choir

Il 19 dicembre alle 21.15, il cineteatro Victor ospiterà il concerto del Surprise Christmas Choir, un'esperienza musicale speciale che celebra la magia del Natale. Un evento all'insegna del gospel e dei canti natalizi, ideale per immergersi nell’atmosfera festiva e condividere emozioni e tradizioni in compagnia.

