Il Comune di Monte Argentario e la società Argentario Calcio si apprestano a inaugurare il nuovo stadio 'Maracanà', un evento di grande rilevanza per la comunità locale. Questa inaugurazione rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo sportivo della zona, consolidando l’impegno del territorio nel promuovere il calcio e l’attività sportiva.

Un traguardo molto atteso 'Maracanà', inaugurazione

Il Comune di Monte Argentario e la società Argentario Calcio si preparano a vivere un momento destinato a entrare nella storia sportiva del territorio. Giovedì sarà infatti inaugurato il nuovo terreno di gioco in erba sintetica del ’ Maracanà Aldo Bussi ’, un traguardo atteso e finalmente realtà. L’amministrazione e la società sportiva invitano l’intera comunità a partecipare alla giornata di festa, con famiglie, tifosi, appassionati, ex giocatori e cittadini chiamati a condividere un evento che rappresenta non solo un investimento per lo sport, ma anche un simbolo di appartenenza e identità locale. Lanazione.it

