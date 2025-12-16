un tie break amaro esulta torretta livorno

Un altro tie-break amaro per la squadra di Prato nella serie C maschile, questa volta contro il Torretta Livorno. Dopo una rimonta della Kabel, il match si è concluso al quinto set con la vittoria degli ospiti per 3-2, evidenziando l’equilibrio e l’incertezza di una sfida combattuta fino all’ultimo punto.

Ancora un tie-break amaro per Prato in serie C maschile. Dopo Cascina anche il Torretta Volley Livorno rimonta la Kabel e vince al quinto per 3-2 (17-25; 25-14; 25-22; 21-25; 11-15). Serata amara per i ragazzi di Novelli che pure non hanno demeritato, ma che hanno trovato di fronte a loro una signora squadra che, pur sotto 2 set a 1, ha trovato forza e risorse per riaprire e poi vincere la sfida. La Kabel scivola quindi in quinta posizione con 21 punti, superata da Cascina e Firenze Ovest e a 5 lunghezze dal primo posto di Torretta e Firenze Volley. Nel primo set Prato parte con Alpini in regia, Conti e Sottani centrali, Bandinelli, Mattia Civinini e Menchetti in attacco e Jordan Civinini libero. Lanazione.it

