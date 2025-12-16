Un secolo più uno di sacrifici e famiglia | Ilia Coatti festeggia 101 anni

Ilia Coatti, nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino, celebra oggi 101 anni di vita. Una donna che fin da giovane ha dimostrato grande dedizione al lavoro e alla famiglia, affrontando con forza le sfide di un secolo ricco di cambiamenti e sacrifici. La sua storia rappresenta un esempio di resistenza e tenacia nel corso di un secolo di storia italiana.

Ilia Coatti è nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino. È sempre stata una gran lavoratrice fin dalla giovane età: durante l'estate lavorava nei campi insieme ai fratelli poiché la madre era malata, mentre il padre era fuori casa per lavoro. Ilia setacciava il grano separando la farina per la pasta.

