Un secolo di storia per l’Istituto faentino | alunni di ieri e di oggi assieme nella festa dei diplomi

In occasione del centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, si è svolta una speciale Festa dei diplomi, un evento che ha unito studenti di ieri e di oggi in un momento di celebrazione e condivisione della propria storia. Un traguardo importante che ha sottolineato il ruolo dell’istituto nella formazione di generazioni di giovani nel corso di un secolo.

Nell’anno in cui l’Istituto Oriani di Faenza festeggia un secolo di storia, la tradizionale Festa dei diplomi si è trasformata in un ponte emozionante tra passato e presente. Accanto ai neo diplomati del 2025, infatti, hanno fatto ritorno “a casa” anche i diplomati storici degli anni ’60, ’70 e. Ravennatoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La storia dell’azienda di Castelfranco che festeggia un quarto di secolo. Il titolare Gianfranco Deiana: «Dobbiamo ringraziare le aziende che si appoggiano a noi» - facebook.com facebook La storia e i progetti dell'azienda che da più di un secolo produce macchine per caffè espresso - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/specia… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.