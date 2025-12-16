Un secolo di storia per l’Istituto faentino | alunni di ieri e di oggi assieme nella festa dei diplomi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, si è svolta una speciale Festa dei diplomi, un evento che ha unito studenti di ieri e di oggi in un momento di celebrazione e condivisione della propria storia. Un traguardo importante che ha sottolineato il ruolo dell’istituto nella formazione di generazioni di giovani nel corso di un secolo.

Immagine generica

Nell’anno in cui l’Istituto Oriani di Faenza festeggia un secolo di storia, la tradizionale Festa dei diplomi si è trasformata in un ponte emozionante tra passato e presente. Accanto ai neo diplomati del 2025, infatti, hanno fatto ritorno “a casa” anche i diplomati storici degli anni ’60, ’70 e. Ravennatoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.