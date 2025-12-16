Un romanzo ambientato a Pomigliano d’Arco racconta identità e memoria della città

Un romanzo ambientato a Pomigliano d’Arco esplora le sue atmosfere, luoghi e dinamiche sociali, offrendo una narrazione che mette in luce identità e memoria della città. Attraverso una storia coinvolgente, il racconto si inserisce nel contesto locale per rivelare le sfumature e le peculiarità di questa comunità.

POMIGLIANO D’ARCO (NA), 16 dicembre 2025 – Un romanzo ambientato interamente a Pomigliano d’Arco sceglie la città come spazio narrativo centrale, restituendone atmosfere, luoghi e dinamiche sociali attraverso una storia che intreccia memoria, identità e relazioni. L’opera, attualmente in fase di preordine, nasce con l’obiettivo di raccontare Pomigliano d’Arco dall’interno, senza ricorrere a stereotipi, ma valorizzando il legame profondo tra i personaggi e il territorio in cui vivono. La città non fa soltanto da sfondo alla vicenda, ma diventa parte integrante della narrazione, influenzando scelte, conflitti e percorsi dei protagonisti. Primacampania.it

