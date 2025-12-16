Un riconoscimento che premia impegno e talento tra scuola e rugby

È stata presentata presso lo stadio Beltrametti la 15esima edizione della borsa di studio Melchiorre Dadati, dedicata al riconoscimento di impegno e talento tra scuola e rugby per l’anno scolastico e sportivo 2024-2025. L’evento si è svolto nella Sala Severino Bassi dell’Old Rugby Piacenza, alla presenza delle autorità e degli organizzatori.

