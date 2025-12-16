Un potente allucinogeno nella cannabis light

Durante un controllo a Firenze, è stato rinvenuto un potente allucinogeno, il “Mdmb-pinaca”, nella cannabis light venduta in un negozio locale. La sostanza ha causato gravi effetti psicotropi, contribuendo alla tragedia che ha visto la morte di Erhan Hac Mustafaoglu, che si è lanciato da una finestra. La scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti disponibili sul mercato.

È stato trovato il cosiddetto " Mdmb-pinaca ", sostanza sintetica che causa gravi allucinazioni, nella marijuana venduta come cannabis light in un negozio di Firenze e fumata da Erhan Hac?mustafao?lu (nella foto), 23 anni, che, nella notte tra il 28 e il 29 novembre, si è lanciato nel vuoto dalla finestra di una camera al secondo piano di un bed & breakfast di via Antonio da Recanate, accanto alla Stazione Centrale, ed è morto. È questo il caso citato nell'alert pubblicato dal Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga del governo, che si riferiva ad "un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca".

